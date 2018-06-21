РИАМО - 21 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый город Подмосковья имеет как минимум два-три благоустроенных места, где могут отдыхать жители, раньше благоустроенных парков в регионе было около 10-20.

В четверг в Реутове в парке «Фабричный пруд» проходит выездной форум-семинар «Формирование комфортной городской среды в Московской области».

«Если в начале нашего пути мы насчитывали благоустроенных парков, может быть, порядка 10-20, то сегодня в каждом городе мы имеем минимум два-три места, сквера, парка, где можно отдыхать», - сказал Воробьев.

Он добавил, что в Подмосковье насчитывается 13,5 тысяч дворов. Ежегодно в области благоустраивают 10% дворовых территорий.

Как отмечается в сопроводительном материале, Подмосковье является абсолютным лидером среди субъектов России в благоустройстве и формировании комфортной городской среды. Более чем для 4 миллионов жителей Московской области изменилось качество жизни. В настоящее время в Подмосковье уже отремонтировали 44 тысячи подъездов, провели капитальный ремонт в 9,5 тысячах многоквартирных домов, благоустроили более 4,8 тысячи дворов, создано 14 пеших маршрутов, проведено свыше 955 километров новых линий освещения.

К настоящему времени ремонт подъездов на текущий год завершен почти на 20%.

Всего в 2018 году планируют отремонтировать 30 тысяч подъездов. В ходе работ будут выполнены ремонт входной группы, замена оконных блоков и напольной плитки.

Также в этом году планируется благоустроить 64 общественные территории, более 1,4 тысячи дворов, свыше 180 игровых площадок. Работы проходят с учетом пожеланий жителей - ранее 1,5 миллиона человек приняли участие в голосовании за выбор общественных территорий для благоустройства.

В справке отмечается, что весной 2018 года россияне голосовали за рейтинговый выбор благоустройства общественных пространств в 754 муниципалитетах. Всего проголосовало порядка 16 миллионов человек, из которых около 10% - жители Московской области.

Помимо этого, в Подмосковье создаются условия для участия граждан в благоустройстве. В настоящее время создано свыше 35 тысяч советов многоквартирных домов. Члены советов в составе комиссии подписывают акты комиссионной приемки выполненных работ по ремонту подъезда, паспорт готовности многоквартирного дома к осенне-зимнему периоду, выполненных работ по капитальному ремонту. Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской области насчитывает более 2 тысяч членов в 53 муниципальных отделениях.