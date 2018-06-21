РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 21 июн. Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области во время профилактических рейдов в лесных массивах Домодедова выявили два случая разведения огня, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Территориальный отдел №24 Госадмтехнадзора Московской области совместно с представителями Комитета лесного хозяйства, МЧС России, полиции и общественности провели рейды по выявлению и пресечению фактов сжигания бытового мусора, порубочных остатков, а также по предупреждению возгораний и природных пожаров. Инспектирование лесов прошло на территории лесных массивов в микрорайоне Белые Столбы, а также в Колычевском и Растуновском административных округах Домодедова.

«В ходе рейдов было пресечено два факта разведения огня в непредназначенном для этого месте, проведено три схода с жителями и членами садовых товариществ, граничащих с лесными массивами. В ходе рейдов особое внимание обращали на съезды с дорог в лесные массивы и состояние противопожарных водоемов», – сказала главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.

Она уточнила, что аналогичные рейды проводятся во всех муниципальных образованиях в местах повышенной пожарной опасности.