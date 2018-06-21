РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 июн. Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» из подмосковного Королева запатентовали систему хранения и подачи иода для перспективного электроракетного двигателя, сообщается на сайте корпорации.

Научно-исследовательская работа над двигателем, использующего иод в качестве вещества, необходимого для получения тяги, началась в 2012 году. Преимущество двигателя с использованием иода прежде всего в его экономичности, такой двигатель может использоваться на спутниках связи и при решении транспортных задач дальнего космоса – например, для полета на Луну.

«Первые испытания доказали возможность использования иода, и конструкторы приступили к разработке системы подачи иода, которая и была в итоге запатентована. Наземные испытания двигательной установки разработчики проведут уже в конце июня», – говорится в сообщении.

На 2022 год запланирован эксперимент «Островский», названный так в честь автора идеи – старшего научного сотрудника «Энергии» в 90-х годах прошлого века Валерия Островского. Предполагается первую часть эксперимента провести на борту Международной космической станции, а вторую – с использованием грузового корабля «Прогресс». После отстыковки от МСК «Прогресс» будет еще месяц находиться на орбите для испытаний новых, работающих на иоде электроракетных двигателей.