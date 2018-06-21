РИАМО – 21 июн. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил сведения о том, что советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон собрался приехать в Москву для подготовки встречи лидеров США и России, передает Федеральное агентство новостей.

Информацию о возможной поездке Болтона в Москву ранее распространило The Times со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме. По их сведениям, Болтон собирается приехать в Россию после 24 июня для подготовки саммита лидеров двух государств.

«Насколько нам известно, такая поездка действительно состоится. Пока это все, что можем сказать», - заявил Песков.

Ранее, 19 июня, пресс-секретарь главы государства сообщил, что конкретики в вопросе проведения встречи Путина и Трампа пока не появилось. Он сказал, что журналистам сообщат новые подробности, как только они появятся.