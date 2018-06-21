РИАМО - 21 июн. На экологическую реабилитацию пяти рек в Подмосковье потребуется порядка 2,3 миллиарда рублей, сообщил с четверг на заседании Мособлдумы министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

«По плану у нас в этом году Яуза, и мы уже объявили аукцион. Следующие - Банька, Пахра, Клязьма, (Пехорка - ред.) На реабилитацию этих рек нам потребуется 2,3 миллиарда рублей для экологической реабилитации», - сказал Коган.

Он добавил, что в Подмосковье около 4 тысяч рек протяженностью 18,7 тысячи километров.

В рамках реабилитации и расчистки рек удаляют растительность, вырубают сухостой и аварийные деревья, чистят дно, проводят берегоукрепление.

Ранее Коган сообщил, что около 1 километра рек в Подмосковье нуждаются в проведении природоохранных мероприятий.