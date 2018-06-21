РИАМО - 21 июн. Главное управление МЧС по Московской области выпустило экстренное предупреждение для жителей региона о сильной жаре 22 и 23 июня, спасатели предостерегли, что температура на солнце на пляже или на берегу реки может достигать плюс 50 градусов и выше, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 22 и 23 июня в Московской области ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха плюс 30 градусов и выше», — говорится в сообщении.

При сильной жаре следует избегать воздействия повышенной температуры, носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, нужно закрывать как можно больше поверхности кожи.

«Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма (обезвоживанию). Снижению температуры тела способствует погружение рук и ног в холодную воду. При появлении признаков теплового поражения (общая усталость, головная боль, нарушение сознания, покраснение или побледнение лица, ненормальный пульс) следует периодически потреблять воду для возмещения потери жидкости с выделяемым потом, принимая ее небольшими дозами (80-100 миллилитров), подолгу задерживая ее во рту, охладить тело, немедленно перейти в тень, на ветер или принять душ», — добавляется в сообщении.

Жителям напомнили, что, если они отдыхают на пляже или просто у реки в жаркую погоду, им следует иметь в виду, что температура воздуха на солнце может достигать плюс 50 градусов и выше. В то же время температура воды составляет плюс 22 градуса, плюс 26 градусов.

Таким образом, перепад температур составляет от 25 до 30 градусов. Если после длительного нахождения на берегу внезапно нырнуть в воду, этот перепад температур может привести к спазму дыхания или к остановке сердца. Поэтому предварительно нужно намочить водой грудь, спину, голову. Особенно должны помнить об этом люди пожилого возраста.