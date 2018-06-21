РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 июн. В подмосковном Королеве с 29 июня по 1 июля пройдет тематическая ярмарка «Товары регионов России», говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Ярмарка будет работать по адресу: улица Октябрьская, 6.

«Тематическая ярмарка «Товары регионов России» пройдет в Королеве с 29 июня по 1 июля. Работать ярмарка будет с 9:00 до 19:00», - говорится в сообщении.

На ярмарке товаропроизводители Московской, Владимирской, Тульской, Ивановской, Волгоградской областей и республики Беларусь представят продукты, сувениры, одежду, игрушки, кондитерские изделия.

На ярмарке жители смогут приобрести товары по ценам производителей без наценок.