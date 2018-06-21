РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. В одном из домов на Народной улице в Подольске планируют проверить работоспособность пожарной сигнализации по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой проверить пожарную сигнализацию в доме №11 по улице Народная. Она отметила, что сигнализация неисправна более года. Помимо этого, после произошедшего на третьем этаже пожара, она попросила провести в подъезде косметический ремонт.

«Управляющая организация «МУЖРП №5» Подольска проводит торговые процедуры по определению подрядной организации для проведения работ по проверке работоспособности пожарной сигнализации и системы дымоудаления жилого дома №11 по улице Народная. По вопросу ремонта в подъезде №2 управляющей организацией выписано предписание собственнику жилого помещения, по вине которого произошло возгорание», - сказал директор МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Чибисов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.