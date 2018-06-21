РИАМО - 21 июн. В Московской области необходимо создать единый водоканал, чтобы контролировать добычу подземной воды, сообщил в Мособлдуме в четверг начальник департамента по недропользованию по ЦФО Мечислав Савицкий.

По его словам, в регионе порядка половины скважин для добычи воды используются без лицензии.

«Решение нам видится в организации единого водоканала в районах Московской области, как это сделано в Калужской области и Москве. Тенденцию муниципальных администраций сейчас все водозаборные узлы поделить на добычу менее 100 кубометров и уйти от всякой ответственности я не приветствую. Считаю, что это приведет к такой ситуации, какая у нас произошла с полигонами ТБО. Теряется всякий контроль, мы даже не представляем, что происходит там», - сказал Савицкий.

В Подмосковье пользоваться скважинами для добычи воды без лицензии можно только при одновременном соблюдении трех условий. Вода должна добываться выше водоносного горизонта, который является источником централизованного водоснабжения. Добыча подземных вод должна осуществляться для собственных нужд и в объеме менее 100 кубометров в сутки.

Под собственными нуждами понимаются личные, бытовые и не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. Оформление лицензии для физических лиц законодательством не предусмотрено. При этом физическими лицами должны соблюдаться все вышеуказанные условия.