РИАМО - 21 июн. Расписание поезда №10/9 Псков – Москва частично изменится в сентябре из-за ремонта путей, 12 дней в сентябре поезд будет находиться в пути дольше на час с небольшим, говорится в сообщении пресс-службы Октябрьской железной дороги.

«В связи с производством работ по капитальному ремонту пути на участке Бологое – Дно внесены изменения в расписание движения поездов №10/9 Псков – Москва – Псков, курсирующих в период с 3 по 27 сентября 2018 года», – говорится в сообщении.

В частности, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 сентября поезд будет отправляться из Пскова раньше – в 17:40 вместо 19:20, а прибывать в Москву на следующий день по графику – в 6:14.

Поезд Москва – Псков в эти же дни будет отправляться по графику – в 20:23, а 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 сентября прибывать в Псков в 9:15 вместо 8:07.

«Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Просим пассажиров внимательно планировать поездки в эти даты», – заключается в сообщении.