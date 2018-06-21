РИАМО - 21 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил победителей регионального конкурса «Лучший подъезд Подмосковья», лауреатами конкурса стали 12 подъездов из 11 городов, передает в четверг корреспондент РИАМО.

В четверг в Реутове в парке «Фабричный пруд» проходит выездной форум-семинар «Формирование комфортной городской среды в Московской области».

«Я с большим удовольствием хочу вас поприветствовать и с большим удовольствием вручу награды тем, кто обеспечил прорыв в благоустройстве наших территорий. Это люди из самых разных городов, из самых разных территорий Московской области. Мы все видим, как меняется наша Москва, видим, как меняется Подмосковье, и благодаря вашему участию, вашей вовлеченности, я уверен, что будем сохранять такой же высокий темп», - сказал Воробьев.

Как отмечается в справочном материале, голосование по конкурсу «Лучший подъезд Подмосковья» было организовано на портале «Добродел». Всего проголосовали 13 тысяч человек.

В рамках конкурса учитывались эстетические, технические аспекты проектов, участие жителей. Изначально 130 подъездов были отобраны муниципальными образованиями для областного этапа конкурса.

Победителями стали 12 подъездов из 11 городов Подмосковья, среди которых Павловский Посад, Красногорск, Люберцы, Серпухов, Ивантеевка, Рузский округ, Лобня, Подольск, Балашиха, Реутов, Королев. Главный приз - поездку в Крым - получили жители подъезда №1 по улице Циолковского, дом 18, в подмосковном Королеве. За этот подъезд было отдано 5 тысяч голосов. 50 человек отправятся в тур 28 июня.

Остальные победители конкурса отправятся в однодневные туры по Сергиеву Посаду, Звенигороду, Истре и Коломне. Стоит отметить, что жители подъезда-победителя из Ивантеевки передали 50 путевок в дар детям - воспитанникам Ивантеевского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Теремок».

В 2017 году по поручению губернатора Московской области впервые был проведен смотр-конкурс «Лучший подъезд Подмосковья», в котором было представлено более 100 обновленных подъездов. Все они были отремонтированы по губернаторской программе на условиях софинансирования со стороны правительства Подмосковья и муниципалитетов. Выбор самых красивых и оригинальных подъездов прошел путем интернет-голосования на портале «Добродел».