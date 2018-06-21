РИАМО - 21 июн. В городском округе Шатура обнаружили около 70 редких цветов рябчика шахматного – близкого родственника тюльпанов, цветок занесен в Красные книги России и Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Этот редкий цветок – близкий родственник тюльпанов, ранее его находили лишь в нескольких точках, преимущественно на юге области. Данная находка – всего лишь второе местообитание вида на востоке Подмосковья», - говорится в сообщении.

Находку удалось обнаружить экологам природоохранного фонда «Верховье» в ходе мониторинга редких видов флоры и фауны.

Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган отметил, что растения находятся в прекрасном состоянии, в общей сложности выявлено 69 цветущих и плодоносящих особей. Цветы растут на небольшой поляне в смешанном лесу.

Сведения о находке включены в банк данных объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Московской области и будут использованы для мониторинга и охраны этого редкого вида.