РИАМО - 21 июн. Жаркая погода с температурой в плюс 30 градусов и выше ожидается на территории Москвы 22 и 23 июня, жителям и гостям города советуют быть осторожными и пить больше воды, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации Росгидромет, 22 и 23 июня в Москве ожидается сильная жара, с максимальной температурой плюс 30 градусов и выше», – говорится в сообщении.

Горожанам рекомендуется быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.

В Подмосковье и Москве 22 июня ожидается переменная облачность, во второй половине дня на северо-западе области пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза. Порывы ветра местами составят 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью – плюс 15-17 градусов, днем – плюс 29-31.