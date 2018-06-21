РИАМО - 21 июн. Шесть регионов России включились в работу по образованию «дачных» избирательных участков за пределами территории Москвы для голосования в день выборов мэра столицы, 25 июня планируется получить сводный перечень предложений по местам размещения участков, сообщил в четверг руководитель рабочей группы Мосгоризбиркома Алексей Шапошников.

«Соседние с Москвой регионы активно включились в работу по образованию избирательных участков за пределами территории столицы. В ходе сегодняшней встречи наши коллеги из Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской и Ярославской областей высказали свои предложения по возможным районам и населенным пунктам размещения «дачных» избирательных участков - согласно утвержденным ранее ключевым критериям подбора мест, которые были утверждены на первом заседании рабочей группы Мосгоризбиркома», - сказал Шапошников.

Он отметил, что 25 июня планируется получить сводный перечень предложений по местам размещения избирательных участков за пределами территории Москвы, которые поступили на портал mos.ru, на горячую линию и другие ресурсы.

Ранее Мосгордума приняла поправки к Избирательному кодексу города Москвы, которые внес мэр столицы Сергей Собянин. Согласно поправкам, москвичи смогут проголосовать на выборах мэра за пределами города, в первую очередь в Подмосковье. Конкретные места для организации «дачных» избирательных участков определят с участием самих садоводов.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.