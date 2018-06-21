РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 21 июн. В подмосковном Дзержинском на лето устроили работать в различные организации 206 подростков, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«Занятость подростков – это проба собственных сил, дебютный трудовой опыт, первые волнительные чувства ответственности и самостоятельности, а самое главное – польза как родному городу, так и собственному кошельку. Желание поработать в летний период выразили 206 юношей и девушек», – говорится в сообщении.

Организацией трудоустройства подростков в период летних каникул в 2018 году занимается отдел по делам молодежи и туризма администрации города. По словам начальника отдела Олега Богданова, ребята приступили к работе с 1 июня, а закончат трудиться 31 августа.

Подростков трудоустроили 10 социальных объектов: общеобразовательные учреждения, детские сады, централизованная библиотечная система, спортивная школа «Орбита-юниор», спортивная школа олимпийского резерва «Союз» и молодежный центр «Лидер».

Ребята пробуют себя в роли вожатых, разнорабочих, помощников библиотекаря и благоустроителей. Примерная заработная плата каждого из них составит около 6 тысяч рублей.