РИАМО - 21 июн. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Московской области ответят на вопросы жителей Подмосковья о туристических услугах и инфекционных угрозах в зарубежных странах, консультации пройдут с 25 июня по 9 июля, сообщается на сайте управления.

«В управлении Роспотребнадзора по Московской области, в период с 25 июня по 9 июля 2018 года будет работать горячая линия для тематического консультирования граждан по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом», - говорится в сообщении.

Интересующие вопросы жителям предлагают задать по телефону 8(498)684-48-03. Консультацию по инфекционным угрозам за рубежом можно будет получить по телефону 8(495)586-12-01. Также консультирования проводят специалисты территориальных отделов управления с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, узнать адреса консультационных центров можно на сайте управления ведомства.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении кори в 28 европейских странах.