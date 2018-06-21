РИАМО - 21 июн. Депутаты Мособлдумы вышли с законодательной инициативой об увеличении штрафов за ложные звонки на номер «112», а также об установлении повышенной ответственности за повторные ложные вызовы, сейчас размер штрафа составляет до 1,5 тысяч рублей, передает корреспондент РИАМО.

«Предлагается за заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой помощи установить штраф от 1,5 тысяч рублей до 3 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 100 часов. За повторный ложный вызов предлагается установить повышенную ответственность в виде штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или обязательных работ на срок до 200 часов», - сказал заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов.

Как уточняется в пояснительном материале, сейчас штраф за заведомо ложный вызов специализированных служб составляет от 1 до 1,5 тысяч рублей.

Ежедневно операторы системы-112 в Московской области принимают свыше 22 тысяч звонков, около 4% из которых - ложные.