РИАМО - 21 июн. В Москве с начала текущего года отреставрировали около 50 объектов культурного наследия, на завершающей стадии работ находятся еще около 150 объектов, сообщил журналистам на пресс-конференции в четверг руководитель департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянов.

«С начала этого года на порядка 50 объектах культурного наследия реставрационные работы завершены. Сейчас в завершающей стадии работы еще на около 150 объектах. Но мы не гонимся за цифрами, нам главное - качественно сделать работу», - сказал Емельянов.

Он добавил, что за последние шесть лет в Москве отреставрированы более тысячи объектов культурного наследия, из которых 200 - в прошлом году.