РИАМО - 21 июн. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и сильных порывов ветра до 17 метров в секунду на 22 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 12 часов с 09:00 22 июня.

«Желтый» уровень опасности также объявили на территории почти всего Центрального федерального округа, кроме Ярославской и Ивановской областей. В Белгородской и Воронежской областях объявлен следующий, «оранжевый» уровень опасности из-за высокого риска пожаров. Этот уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Подмосковье и Москве 22 июня ожидается переменная облачность, во второй половине дня на северо-западе области пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза. Порывы ветра местами составят 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью — плюс 15-17 градусов, днем — плюс 29-31.