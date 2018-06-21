РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. В подмосковном Подольске в специализированном зале художественной гимнастики на улице Ульяновых рабочие приступили к покраске стен основного зала, сообщается в группе «МУ СШОР «Лидер»» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске в специализированном зале художественной гимнастики по адресу: улица Ульяновых, дом №27, полным ходом идут ремонтные работы в основном зале. В нем со дня запуска в 1987 году ни разу не проводили ремонтные работы. На данный момент рабочие приступили к покраске стен, затем будут заменены радиаторы, установлены новые экраны. Надеемся, что 1 сентября юные гимнастки по достоинству оценят свой зал», - говорится в сообщении.

Помимо этого, были завершены работы и по тонированию стекол в специализированном зале спортивной гимнастики на Большой Серпуховской улице, дом №200. Данный зал прекрасно оснащен, однако солнечный свет в ясные дни часто ослеплял занимающихся.