РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июн. В поселении Томилино продолжается капитальный ремонт второго поликлинического отделения Люберецкой районной больницы №1, на него из областного бюджета выделили более 30 миллионов рублей, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В четверг глава проинспектировал ход ремонта поликлиники в Томилине Люберец.

«Работы в поликлинике подходят к концу. В начале года (2018 – ред.) приступили к ремонту, отремонтировали одно крыло в январе. Во втором крыле поменяли электропроводку, тепловой контур, канализационные сети, делают косметический ремонт. Будет утепленный фасад, его покроют кафелем. В целом эти работы обошлись в сумму свыше 30 миллионов рублей. Средства выделили из областного бюджета», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что капремонт идет по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Ружицкий отметил, что в поликлинике работает коллектив настоящих профессионалов.

По словам заведующего третьим поликлиническим отделением ЛРБ №1 Людмилы Редькиной, ремонт во второй половине поликлиники планируют завершить 12 июля. Она отметила, что в поликлинике еще нет сантехники. После того, как ее установят, врачей переведут в отремонтированные кабинеты. Кроме того, сотрудники подали заявку в министерство здравоохранения Московской области на оснащение медицинского учреждения новой мебелью.

Редькина отметила, что в ходе ремонта заменили окна, кафель, двери, перекрасили стены. Внутри оборудовали большой холл для маломобильных граждан и родителей с колясками.