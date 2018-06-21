РИАМО - 21 июн. Управляющая компания на юго-западе Москвы не выплатила в срок средства за тепло и горячую воду, суд постановил должнику выплатить 11 миллионов рублей компании-поставщику МОЭК, говорится в сообщении энергетической компании.

«ПАО «МОЭК» выиграло в Арбитражном суде города Москвы дело против управляющей компании в сфере ЖКХ ООО «СОЛЯРИС» (ЮЗАО) на сумму более 11 миллионов рублей. Предметом спора явилась задолженность за тепловую энергию и горячую воду, поставленные в находящиеся под управлением ООО «СОЛЯРИС» шести многоквартирных домов», – говорится в сообщении.

Задолженность за фактически потребленные тепловую энергию и горячую воду сформировалась за период август 2017 – январь 2018 года. ООО «СОЛЯРИС» является одним из крупных должников за поставленные тепловые ресурсы и входит в «Антирейтинг компаний-должников», составленный ПАО «МОЭК» и размещенный на портале «МОЭК Онлайн».



В общей сложности за период 2016-2017 года по данной управляющей компании суды вынесли решений о взыскании в пользу ПАО «МОЭК» задолженности на сумму более 100 миллионов рублей.

«Компания для решения проблем с должниками использует все возможные правовые механизмы, и будет добиваться улучшения ситуации с платежами за поставленные потребителям услуги», – отметил начальник правового управления ПАО «МОЭК» Михаил Бычков.