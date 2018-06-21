РИАМО - 21 июн. За первые пять месяцев текущего года первичные осмотры в центрах здоровья Подмосковья прошли свыше 35 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«За пять месяцев 2018 года в региональные центры здоровья за консультацией первично обратились более 35 тысяч человек, среди них свыше 28 тысяч взрослого населения и 7 тысяч детей», – сказал министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

Среди всех пациентов центров здоровья для взрослого населения у 73% выявлены факторы риска неинфекционных заболеваний, а в центрах здоровья для детей – у 51% обратившихся.

На данный момент в Подмосковье функционируют 36 центров здоровья: 28 – для взрослых и восемь – для детей. Специалисты дают бесплатные консультации по сохранению и укреплению здоровья.

В центрах здоровья можно бесплатно пройти профилактическое обследование, в которое входят экспресс-анализ определения холестерина и глюкозы в крови, ЭКГ, оценка функций дыхательной системы и другие диагностические процедуры – все это займет не более часа.

Если у пациентов во время обследования обнаружены факторы риска, то они отправляются в школы здоровья для обучения профилактике неинфекционных заболеваний и основным постулатам здорового образа жизни. Всего с начала года в школах здоровья прошли обучение 37 тысяч человек, 14 тысяч из которых – дети.