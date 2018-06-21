РИАМО (ЛЫТКАРИНО) - 21 июн. Следователи разыскивают мужчину, который расстрелял 29-летнего жителя подмосковного Лыткарина и его собаку, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Девятнадцатого июня во дворе жилого дома в городе Лыткарино неизвестный несколько раз выстрелил в местного жителя и его собаку из неустановленного оружия. В результате мужчина получил пулевое ранение головы, грудной клетки, туловища, и в тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу, а его собака умерла на месте. После совершения преступления неизвестный скрылся.

«Следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 29-летнего жителя города Лыткарино. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления. Устанавливаются очевидцы. Расследование уголовного дела продолжается», – говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской и баллистической.