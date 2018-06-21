РИАМО - 21 июн. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли в первом чтении законопроект «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Московской области», передает корреспондент РИАМО.

«Мы, наконец, вышли на финишную прямую в своей работе над законопроектом об инициативном бюджетировании и сегодня на заседании рассмотрели документ в первом чтении. Этому предшествовали многочисленные обсуждения, консультации, обмен опытом с рядом коллег из других регионов и даже других стран», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, система инициативного бюджетирования – это хороший и действенный механизм вовлечения граждан в работу властей в той части, которая касается жизни родного города, двора и дома.

Брынцалов добавил, что смысл системы инициативного бюджетирования заключается в консолидации усилий городских и сельских администраций, граждан, коммерческих и некоммерческих организаций и других заинтересованных сторон для решения локальных проблем, осуществления «местных» планов.

«В бюджете региона уже запланированы все необходимые средства для реализации проектов инициативного бюджетирования – по 300 миллионов рублей ежегодно. Дума максимально оперативно завершит всю законодательную работу, и законопроект станет законом. Но хочу призвать активных граждан и коллег из органов местного самоуправления не дожидаться этого и уже сегодня начать активный диалог, формировать предложения по проектам и постепенно выходить на их защиту для последующего получения финансирования», - подчеркнул спикер регионального парламента.