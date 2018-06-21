РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 июн. Молодые сотрудники ракетно-космической корпорации «Энергия» из подмосковного Королева встретились с первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой, которая ответила на вопросы об истории и перспективах космонавтики, сообщается в аккаунте РКК «Энергия» в Instagram.

Встреча Валентины Терешковой с молодежью ракетно-космической отрасли состоялась в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в Москве. В мероприятии также приняли участие женщины-космонавты Елена Кондакова и Елена Серова, начальник и первый заместитель Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, Герои России Павел Власов и Юрий Маленченко.

«Валентина Владимировна, почетные гости и молодые ученые совершили обход экспозиции павильона, после чего в лектории состоялась сессия в формате «вопрос-ответ», на которой молодые представители ракетно-космической отрасли смогли задать свои вопросы, касающиеся истории отечественной космонавтики и ее перспектив», - говорится в сообщении.

Валентина Терешкова – первая в мире женщина-космонавт (1963), Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР с позывным «Чайка», 10-й космонавт мира. Единственная в мире женщина, совершившая космический полет в одиночку. Первая в России женщина в звании генерал-майора.