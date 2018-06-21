РИАМО - 21 июн. Более 120 управляющих компаний подтвердили свое участие в областной акции «День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья» за первые три дня регистрации, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«Мероприятие состоится 30 июня, рекомендованное время проведения – с 10:00 до 15:00. Основной темой Дня открытых дверей станет подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2018-2019 годов», – сообщил руководитель Госжилинспекции региона Вадим Соков.

Традиционно жители смогут в удобное время задать все интересующие вопросы, оперативно решить проблемы и наладить непосредственные контакты с руководителями и сотрудниками УК и органов местного самоуправления.

«О том, присоединилась ли ваша управляющая компания к Дню открытых дверей, и по какому адресу она проведет прием, можно будет узнать на официальном сайте Госжилинспекции Подмосковья. В понедельник, 25 июня, мы опубликуем и будем ежедневно актуализировать список зарегистрировавшихся. Если жители не увидят свою организацию в списке, они могут обратиться в УК или в территориальный отдел Госжилинспекции с просьбой о ее обязательном участии в акции. Мы принимаем заявки по 28 июня включительно», – добавил Соков.

Список зарегистрировавшихся УК будет опубликован по адресу: http://gzhi.mosreg.ru/deyatelnost/den_otkrytyh_dverey_v_upravlyayuschih_kompani. Здесь же размещена форма регистрации управляющих организаций, которую необходимо заполнить и направить на адрес электронной почты: dod@mosreg.ru.