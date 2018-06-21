РИАМО - 21 июн. Депутаты Мособлдумы в четверг приняли в трех чтениях законопроект, он позволит расширить круг лиц, которые могут стать членами административных комиссий, передает корреспондент РИАМО.

«Расширение круга лиц, которые могут стать членами административных комиссий, обусловлено многочисленными обращениями органов местного самоуправления муниципалитетов Подмосковья, на территории которых созданы административные комиссии», - сказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Также закон устанавливает полномочия председателей утверждать положения об административных комиссиях.

«Закон принят в целом», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.