РИАМО – 21 июн. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев подал документы в Мосгоризбирком на выдвижение кандидатом на должность мэра Москвы, передает «Интерфакс».

«Дегтярев подал документы на выдвижение кандидатом в мэры от ЛДПР. Дегтяреву, как партийному кандидату, сбор подписей избирателей для регистрации кандидатом не потребуется», - сказал источник агентства.

Таким образом, в настоящее время 20 человек выдвинулись кандидатами в мэры: 12 идут как самовыдвиженцы, восемь - представители партий.

Выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы завершится 2 июля. Этот же день является последним для сбора подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, а также подписей избирателей (для самовыдвиженцев). Документы на регистрацию кандидатов в мэры Мосгоризбирком будет принимать до 18:00 3 июля.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.