РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 июн. С начала года с улиц подмосковного Королева убрали более 25 тысяч незаконно размещенных рекламных объявлений, написал глава городского округа Александр Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

В городе регулярно проводятся рейды с целью очистки улиц, дворов и домов от незаконно размещенных объявлений.

«С начала года убрали более 25 000 единиц мусорной и незаконной рекламы. Жители тоже могут принять участие в этой работе, отправив заявку с информацией о нарушении в ЕДС. Вместе сделаем город чище!» – написал Ходырев.

Сообщить о незаконно размещенных рекламных объявлениях можно в ЕДС по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, через сайт www.eds-korolev.ru или скачать и использовать мобильное приложение «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.