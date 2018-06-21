РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. В микрорайоне Кузнечики в подмосковном Подольске неизвестные прокололи колеса двум автомобилям на бульваре 65-летия Победы, хозяева разыскивают очевидцев, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из пострадавших.

«Этой ночью (в ночь на 21 июня - ред.) неизвестные прокололи левые передние колеса двум автомобилям на бульваре 65-летия Победы в микрорайоне Кузнечики. Один из них принадлежит мне, а второй - мужу. Поставили мы их в 22:10 на углу дома №1, напротив стадиона. Увидели, что проколоты колеса, сегодня в 9:40», - сказала пострадавшая.

Она отметила, что, возможно, повредил колеса один из соседей, который мог быть чем-то недоволен. Пострадавшие разыскивают очевидцев инцидента.

«Если кто-то что-то видел, мы просим сообщить информацию по телефону: 8(977)394-63-49»,- пояснила она.