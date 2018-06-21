РИАМО - 21 июн. В Мособлдуме в трех чтениях приняли законопроект, согласно которому предлагается установить фиксированную ставку арендной платы в размере 1 рубль в год за один метр протяженности газопроводов или одну единицу газового оборудования на таких газопроводах, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«В целях стимулирования эксплуатирующей организации и минимизации ее тарифообрвзующих расходов для таких случаев аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности Московской области, проектом закона предлагается установить фиксированную ставку арендной платы в размере 1 рубль в год за один метр протяженности газопроводов или одну единицу газового оборудования на таких газопроводах», - сказал исполняющий обязанности министра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков.

Принятие закона не требует дополнительных расходов из бюджета Московской области. Это позволит сократить расходы бюджета региона более чем на 20 миллионов рублей ежегодно.