РИАМО - 21 июн. С момента начала чемпионата мира по футболу в России самолеты перевезли свыше 1,5 миллиона человек, между городами-организаторами ЧМ также курсируют почти 14 тысяч поездов, сказал журналистам в четверг министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

«Наиболее востребованным в дни чемпионата мира является воздушный транспорт. По прогнозам, в дни проведения ЧМ им воспользуется более 4 миллионов человек. За период с 14 по 21 июня автоперевозками воспользовались более 1,5 миллиона человек, совершено свыше 12,5 тысяч рейсов. Для сравнения, за неделю было перевезено население Екатеринбурга», – сказал Дитрих.

Он добавил, что специально для ЧМ авиакомпании в общей сложности добавили 606 рейсов.

Также между городами-организаторами ЧМ курсируют почти 14 тысяч регулярных поездов, отметил он.

Кроме того, организованы 734 бесплатных поезда общей вместимостью 448 тысяч человек. С начала мундиаля они перевезли уже более 100 тысяч человек, заключил министр.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.