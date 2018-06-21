РИАМО - 21 июн. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг внесли изменения в Кодекс Московской области об административных правонарушениях, согласно которым в Подмосковье вводится административная ответственность за неисполнение требований комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, передает корреспондент РИАМО.

В соответствии с проектом закона, составлять протоколы за такие нарушения будут председатели комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Московской области. Полномочия по рассмотрению указанных административных дел закрепляются за мировыми судьями.

«Закон принят в целом», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Согласно пояснительной записке к документу, по итогам системного анализа установлено, что физические и юридические лица, должностные лица органов системы профилактики зачастую игнорируют законные требования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Московской области и фактически не исполняют данных решений.

Неисполнение, а равно создание препятствий для исполнения, либо нарушение срока исполнения законного постановления или представления комиссий по делам несовершеннолетних влечет наложение административного штрафа на физических лиц в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.