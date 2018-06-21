РИАМО - 21 июн. Рабочий дворец революционера Владимира Загорского, на открытии которого 1 мая 1920 года выступал Ленин, выставлен на городской аукцион, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике Москвы.

«Памятник истории начала XIX века представляет собой двухэтажное кирпичное здание с подвалом площадью 921 квадратный метр. Победитель торгов сможет использовать здание по своему усмотрению, единственное ограничение – функциональное назначение», – отметил руководитель департамента Геннадий Дегтев.

Он добавил, что с победителем аукциона заключается договор аренды сроком на 5 лет, функциональное назначение объекта в районе Соколиная гора – административно-офисное. Объект располагается в десяти минутах от метро «Семеновская» на Ткацкой улице, 25с1. Начальная цена лота – 7,1 миллиона рублей. Начальная ставка аренды за 1 «квадрат» – 7,7 тысячи рублей.

Ткацкая улица раньше была средоточием различных фабрик и заводов, которые представляли собой краснокирпичные старинные здания. Рабочий клуб, названный дворцом имени Загорского – не исключение. В нем сохранилось декоративное убранство, архитектурно-художественное оформление фасадов, в том числе сдвоенные арочные окна и стилизованное круглое окно-роза, старинные лестницы, своды «Монье».

Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 июня. Торги пройдут 6 июля 2018 года.