РИАМО - 21 июн. Депутаты Мособлдумы в четверг приняли в трех чтениях законопроект, согласно которому в 2019 году базовый размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области, сохраняется на уровне 2018 года, передает корреспондент РИАМО.

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, в соответствии с прогнозом показателей инфляции и системы цен на 2017-2019 годы, индекс потребительских цен в среднем за 2019 год составит 4%.

«В целях поддержания и стимулирования инвестиционной активности в Московской области, а также недопущения увеличения финансовой нагрузки на арендаторов областной собственности, предлагается в 2019 году базовый размер арендной платы за земельный участок, находящийся в собственности Московской области или государственная собственность, на которые не разграничена на территории региона, сохранить на уровне 2018 года», - сказал исполняющий обязанности министра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков.

Он добавил, что в прошлом году в областной бюджет от аренды получили 1,1 миллиарда рублей.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, закон был принят.

Как ранее пояснил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев, например, аренда земельного участка 2,8 гектара в Красногорске вблизи МКАД, предназначенного для размещения офисного центра, при базовой арендной ставке 69,94 рубля за квадратный метр составляет 5,8 миллиона рублей в год и сохраняется для арендатора с 2015 года. Если бы правительство не сохранило базовые ставки на прежнем уровне, то, в соответствии с рыночной ситуацией, ежегодная арендная плата за такой земельный участок в 2019 году составила бы 11 миллионов рублей.