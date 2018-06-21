РИАМО - 21 июн. Вблизи бывшего Златоустовского монастыря в центре Москвы археологи обнаружили уникальные артефакты, которые свидетельствуют о бурной торговле в городе в XV веке, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

«Редкие артефакты, связанные с торговой жизнью Москвы, обнаружили археологи во время наблюдения за перекладкой коммуникаций в центре столицы. Речь идет о старинных свинцовых товарных пломбах, латунном торговом жетоне, ременной подвеске и кожаных ножнах. Предметы были обнаружены вблизи Малого и Большого Златоустинских переулков, на территории, прилегающей к бывшему Златоустовскому монастырю», – говорится в сообщении.

Находки свидетельствуют о большом торговом значении этого участка в жизни города. Скорее всего, здесь и в XV-XVI веках, и в XIX веке шла торговля тканями – как местными, так и привозными. На внутренней стороне немецкой свинцовой пломбы, которой 500-600 лет назад запечатывали ткань, сохранился отпечаток текстиля. После тщательного изучения все предметы пополнят коллекции столичных музеев.

«Самая ранняя из находок датируется концом XV – началом XVI века. Это товарная свинцовая пломба одного из немецких княжеств, ее использовали для маркировки текстильной продукции, которую привозили в город на продажу из Западной Европы. Самая поздняя – также товарная пломба из свинца для маркировки текстиля, ее возраст может достигать примерно 150 лет.

Специалисты также обнаружили редкий латунный жетон – разрешение на торговлю, выданное в 1858 году, деталь поясного набора из белого металла XVIII-XIX веков и ножны для ножа XVII-XVIII веков», — сказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он отметил, что вторая текстильная пломба, которая была также изготовлена из свинца, некогда принадлежала одному из частных московских производителей ткани. Ее могли использовать примерно в 1870-1890 годах. А латунный торговый жетон с надписью «Разнощик» был отчеканен и выдан в 1858 году и имеет номер 2137. Такие отличительные знаки получали торговцы-лоточники в качестве разрешения на торговлю, они крепились на видном месте прямо на лоток.

Ременная подвеска, обнаруженная в ходе археологических наблюдений, – фрагмент дорогого поясного набора, она изготовлена из белого металла. Лицевая сторона украшена рельефным растительным орнаментом, на ней также можно увидеть клеймо мастера — «ГА», в верхней части здесь также сохранился фрагмент кожаного ремня. Такие аксессуары носили в XVIII-XIX веках обеспеченные мужчины. Они состояли из тренчика (кожаного ремня), наконечника, пряжки и колец, на которые можно было что-то прицепить. Подвески же использовали для красоты. Кроме того, к таким поясам москвичи подвешивали ключи, мешочки для денег или оружие, например, ножи.

В Малом Златоустинском переулке также были найдены кожаные ножны, они были изготовлены из цельного куска толстой, хорошо выделанной кожи и прошиты по одному краю. В их верхней части также сохранился крепежный ремешок. Эта находка датируется XVII-XVIII веками.

Златоустовский монастырь находился вблизи Малого Златоустинского переулка до 1930-х годов. Недавно при ремонте коммуникаций здесь нашли белокаменные основания одного из старых строений и фрагменты ограды монастыря. В районе Большого и Малого Златоустинских переулков также были обнаружены предметы быта горожан, которыми пользовались в XVII-XIX веках.