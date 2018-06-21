РИАМО - 21 июн. В рамках строительства дороги Солнцево – Бутово – Видное на участке от Калужского шоссе до улицы Поляны построят путепровод в форме латинской буквы S, его радиус составит 79,8 метра, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Путепровод будет иметь две полосы движения, его общая протяженность составит 464 метра. Эстакаду оборудуют антигололедной системой, которая будет автоматически распределять реагенты по дороге.

«Путепровод будет построен на участке от Калужского шоссе до ТПУ «Столбово», и позволит улучшить транспортную ситуацию в этом районе. Новая магистраль станет полноценным дублером МКАД и обеспечит дополнительную связь с ТиНАО», – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Дорога Солнцево – Бутово – Видное обеспечит непрерывное движение автотранспорта от Киевского до Калужского шоссе параллельно МКАД и соединит два района столицы и город Видное. При этом автомобилям не придется выезжать на МКАД.

Помимо путепровода в поселке Сосенское, в рамках проектирования второго участка трассы от Калужского шоссе до улицы Поляны заложено пять тоннелей и два подземных пешеходных перехода.