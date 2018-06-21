РИАМО - 21 июн. Москвичи и гости столицы могут приобрести клубнику или землянику от производителей из разных регионов России, всего в городе открылось почти 200 точек продажи ягод, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В столице открылись 194 площадки, где торгуют клубникой и земляникой. На городских ярмарках можно купить ягоды более 20 разных сортов, таких, например, как «альба», «виктория», «ольвия», «октава», «мальвина», «пегас», «зенит», «великобритания», «баунти» и другие. Первые точки по продаже клубники и земляники появились 10 июня», – говорится в сообщении.

Как отметил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, порадовать первосортными ягодами жителей столицы приехали производители Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского края и Кабардино-Балкарской Республики.

С 15 июня к ним присоединились фермеры из Чувашской Республики, Краснодарского края, республик Крым и Дагестан, Ростовской, Саратовской и Белгородской областей. С 19 июня добавились сельхозпроизводители Подмосковья, они будут реализовывать свою продукцию более чем на 50 площадках по всему городу.

«Средняя стоимость килограмма ягод составляет от 250 до 350 рублей. Горожане смогут легко узнать торговые павильоны, оформленные в едином стиле: на красном фоне написано «Клубника» и «Земляника». С 10 по 18 июня москвичи и гости столицы купили уже 80 тонн ягод в первых открывшихся местах продаж», – уточняется в сообщении.

Торговые точки открываются в столице каждое лето. Количество павильонов ежегодно увеличивается: в 2016 горожане могли приобрести ягоды по 135 адресам, в 2017-м – по 150, в этом году – по 194. Торговые места город предоставляет производителям бесплатно.