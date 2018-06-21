РИАМО - 21 июн. В Москву поступили первые два трамвая «Витязь-М» с обновленным салоном и большим количеством сидячих мест, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«В новой модификации увеличили количество сидячих мест с 60 до 64, а также добавили еще одну накопительную площадку, где можно разместить велосипед или детскую коляску. Число сидений, направленных по ходу движения, возросло более чем в два раза – с 17 до 38», – говорится в сообщении.

Изменились и медиаэкраны для пассажиров, площадь отображения информации стала на треть больше. С помощью таких мониторов пассажиры в реальном времени получают всю необходимую информацию о маршруте, остановках и пересадках.

Трехсекционные трамваи «Витязь-М» впервые вышли на московские улицы в марте прошлого года. Сегодня на линиях работают 180 вагонов, а к концу следующего года их число достигнет 300 единиц. Такие трамваи курсируют по маршрутам на северо-востоке, востоке, юго-востоке, юге и в центре столицы.

«Трамваи нового поколения «Витязь-М» имеют низкий уровень пола и адаптированы для проезда маломобильных пассажиров. Общая вместимость одного вагона – более 200 человек. Салон оборудован системой климат-контроля, спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения, бесплатным Wi-Fi, а также USB-разъемами для зарядки мобильных устройств», – добавляется в материале.