РИАМО - 21 июн. Два автомобиля столкнулись в Раменском районе Подмосковья, в результате аварии есть погибший и пострадавший, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
ДТП произошло в 10:12 на 64 километре автодороги М-5 «Урал».
Министерство призывает быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.
Пять человек пострадали в ДТП в Ступине >>
❗️ДТП— МТДИ МО (@mtdimo) June 21, 2018
В 10:12 на 64 км автодороги М-5 "Урал" в Раменском районе произошло столкновение 2-х транспортных средств. В результате аварии 1 человек погиб и 1 ранен.
❗️МТДИ МО призывает быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим!
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