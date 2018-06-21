РИАМО - 21 июн. Два автомобиля столкнулись в Раменском районе Подмосковья, в результате аварии есть погибший и пострадавший, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

ДТП произошло в 10:12 на 64 километре автодороги М-5 «Урал».

«В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и один ранен», - говорится в сообщении.

Министерство призывает быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

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