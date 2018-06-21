РИАМО - 21 июн. В Подмосковье автоинспектор помог беременной женщине, у которой начались схватки, добраться до родильного дома, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В управление ГИБДД ГУ МВД России по Московской области от семьи Прониных поступило письмо с благодарностью сотрудникам подмосковной Госавтоинспекции за скоординированные действия в нештатной ситуации и аккуратную езду при сопровождении в роддом», – говорится в сообщении.

К инспектору дорожно-патрульной службы 11 полка ДПС ГИБДД лейтенанту полиции Дмитрию Рудаку, несущему службу на 50 километре административной дороги М-3 «Украина», 18 июня обратилась женщина-водитель, у которой во время поездки в роддом начались схватки.

Автоинспектор немедленно сообщил о нештатной ситуации в дежурную часть отдела полиции, пересадил беременную женщину в служебный автомобиль и, включив специальные звуковые и световые сигналы, доставил роженицу в роддом. Через несколько часов на свет появился мальчик Борис.