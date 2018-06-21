Никольская улица в Москве стала стихийной фан-зоной иностранных футбольных фанатов. За неделю Чемпионата мира по футболу здесь выпиты литры пива, сделаны тысячи селфи и спеты десятки гимнов. С открытия ЧМ-2018 здесь тусуются мексиканцы в сомбреро, «застолбили» стену аргентинцы, веселятся перуанцы и бразильцы, а русские девушки приходят познакомиться с иностранцами. Обозреватель РИАМО пообщалась с продавцами, полицейскими и болельщиками, и узнала, почему туда обязательно стоит сходить.

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Как Никольская стала фан-зоной

Уже почти неделю на Никольской нет лавочек, полицейские спокойно реагируют на танцы в клумбах и распитие пива в пластиковых стаканах, а геотег Никольская стал одним из самых популярных в Москве.

Иностранные болельщики облюбовали Никольскую с первых дней ЧМ, когда проход на Красную площадь был закрыт. Здесь фанаты бросают кличи, поют гимны, знакомятся друг с другом, учат русский язык и отмечают все победы, а москвичи приходят сюда, чтобы погрузиться в атмосферу ЧМ.

Приходить на Никольскую фанаты начинают в обед. Но чтобы увидеть весь движ, то стоит заглянуть сюда вечером, советует болельщик из Аргентины, который здесь проводит все вечера. Как рассказывают сами фанаты, маленькая пешеходная улица с барами и кафе идеально подходит для тусовок болельщиков, что превратило ее в нескончаемый карнавал.

Создается впечатление, что здесь почти никто не смотрит матчи, но все знают счет, потому что крики и скандирования доносятся из каждого бара. Во время матча Россия - Египет «Руссия супер», «Россия» кричали и марокканцы, и перуанцы, и аргентинцы.

Никакой агрессии и происшествий здесь пока не было, рассказывают полицейские, которые стоят на Никольской через каждые 100 метров, как и рисовальщики фанатского грима, которые за 100 рублей нарисуют флаг любой страны.

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Пиво из «Кофе Хауза» и дефицит флагов

Вопрос «Где вы покупали пиво?» здесь насущный. «Вот уже пятый день это самый популярный заказ даже в «Кофе Хауз», - рассказывает официант кофейни.

В среднем 0,5 литра стоит 250 рублей, дешевле – в «Перекрестке Экспресс» и «Азбуке вкуса» (около 200 рублей), где только успевают подвозить пиво паллетами. Для удобства болельщиков пластиковые и бумажные стаканчики продают прямо на кассе супермаркетов.

Тусовки в «Теремке» и KFC на Никольской также актуальны, как и в «Лондон пабе», «ФАРШе» и «Беверли хиллз».

В самом большом сувенирном магазине, что ближе к Красной площади, в 20:00 не протолкнуться.

«Флаги России закончились!», - кричит продавец.

По ее словам, за несколько дней чемпионата продали вдвое больше сувениров, чем за последние несколько месяцев. Самые ходовые товары – матрешки и ушанки, добавляет девушка.

Консультанты ГУМа тоже довольны ажиотажем среди болельщиков. По словам сотрудницы магазина «Артиколи», они, конечно, много кричат, но и много покупают.

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«Аленка» ждет китайцев

Самый популярный туристический магазин «Аленка» на улице Никольская пустует, так как болельщиков конфеты не интересуют.

«Сейчас туристов меньше стало ходить, футбольных фанатов волнует только пиво и бары. Может, когда уезжать будут, придут закупаться», - надеется сотрудница магазина.

Самый лучшие продажи от китайцев, но пока их нет, добавляет продавец «Аленки».

Сотрудница бельевого магазина Intimissimi тоже говорит, что к ним болельщики заходят редко. По ее словам, с ними трудно работать, потому что продавцы плохо знают английский язык.

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«Я мексиканец, поцелуй меня»

Состав тусовки периодически меняется, в зависимости от проходящих матчей, а вот аргентинцы и мексиканцы явно обосновались тут надолго.

Увереннее всего на Никольской себя чувствуют фанаты из Аргентины, которые разбили здесь целый лагерь, завесив забор плакатами в поддержку своей сборной. Прямо в толпе фанатов у своей импровизированной фан-зоны они даже умудряются пинать мяч.

Впрочем, здесь никто не старается отделиться, поэтому на аргентинскую стену российские футбольные болельщики втиснули триколор.

За «селфи поинт» отвечают бразильцы, которые со всеми фотографируются возле Церковной лавки.

Русские девушки на фоне иностранных болельщиц сильно выделяются – многие приходят в платьях и на каблуках, самые смелые – в кокошниках. Конечно, их не обходят вниманием мексиканцы в сомбреро и в футболках с надписями: «Я мексиканец, поцелуй меня», «Я не женат», причем на русском языке.

Танцы начинаются в середине Никольской – у Surf Coffe, где выставили колонки прямо на улицу. В репертуаре – «Nosa Nosa», «Desposito» и другие хиты.

После полуночи здесь уже никто не церемонится – интернациональные группы фанатов мешают «отвертку», русские девушки целуются с иностранцами, а поляки на ломаном русском поют «калинку-малинку».

Когда приходишь на Никольскую, сразу понимаешь, что ЧМ-2018 проходит у нас – такое количество флагов, цветных ирокезов и раскрашенных под флаги лиц впервые видит Москва. Поэтому, даже если вы не футбольный фанат, вы вряд ли сможете остаться в стороне от всеобщего веселья.

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