РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. Сотрудники полиции в Подольске рассказали воспитанникам одного из детских лагерей о том, что делать при обнаружении подозрительных предметов, сообщается в группе «УМВД России по Подольску» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники УМВД России по Подольску совместно с членом общественного совета при УМВД Геннадием Монетовым и подольским писателем Сергеем Грачевым провели на базе одного из детских лагерей акцию «Безопасный отдых». Сотрудники полиции напомнили отдыхающим детям правила поведения в общественных местах, правила дорожного движения, а также о действиях при обнаружении подозрительных предметов», - говорится в сообщении.

Помимо этого, в рамках мероприятия Монетов рассказал ребятам о своем сыне – Герое России Александре Монетове, который трагически погиб при ликвидации одной из террористических групп в Чечне 24 июня 1995 года, а Грачев ответил на вопросы и рассказал о своем творчестве.