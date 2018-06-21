РИАМО - 21 июн. Несколько налоговых льгот для подмосковных предпринимателей появится в следующем году, их обсудили в Мособлдуме на круглом столе, посвященном совершенствованию промышленной политики в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Участие в мероприятии приняли представители исполнительных органов власти, бизнес-сообщества региона и предприниматели.

«Предлагается установить налоговую ставку по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), в размере 10% для отдельных категорий налогоплательщиков, у которых объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные на величину расходов. Речь идет о предприятиях самых разных видов экономической деятельности», – говорится в сообщении.

В список попали животноводство, научные исследования и разработки, ремонт и монтаж машин и оборудования, производство электрического оборудования, а также другие. В случае если у упомянутых налогоплательщиков объектом налогообложения является доход, то ставку предлагается установить в размере 1,5%.

По словам члена профильного комитета Василия Мельникова, режим УСН был введен чтобы поддержать или облегчить создание новых малых предприятий (по сравнению с ОСН). В обрабатывающей промышленности, при существующих налоговых ставках, мотивирующего эффекта от режима УСН нет.

Главное условие для получения той или иной налоговой ставки – определенный показатель средней заработной платы сотрудников налогоплательщика – его размер требует дополнительного обсуждения.

Второе предложение – новые меры стимулирования для территорий «опережающего промышленного развития», а именно – применение льготного налогообложения в отношении организаций-налогоплательщиков, осуществляющих инвестиционную деятельность. Речь идет о «Многофункциональном индустриальном парке», «Технопарке» и «Промышленном парке».

Предлагаются следующие льготы – снижение ставки налога на прибыль на 4,5% и освобождение от уплаты налога на имущество на 10 лет с момента выполнения критериев по наполняемости объектов (не менее 50% полезной площади). Для таких организаций озвучены следующие льготы – снижение ставки налога на прибыль в бюджет региона на 4,5% и снижение ставки налога на имущество до 1,1% на 10 лет. Подтверждение статуса должно быть также ежегодным.