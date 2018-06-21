РИАМО - 21 июн. Специалисты завершили ремонт на 51 участке региональных трасс в Подмосковье общей протяженностью свыше 120 километров, включенных в программу по результатам народного голосования на портале «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Дорожные службы региона продолжают масштабные работы по ремонту автодорог. В приоритете – ремонт участков, выбранных жителями в ходе голосования на портале «Добродел». Всего до конца сентября по итогам голосования будет отремонтировано 639 участков дорог общей протяженностью 860 километров», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.

На сегодняшний день наибольший объем ремонта участков по «Доброделу» выполнен в Подольске – там отремонтировано шесть участков. В Луховицах и Волоколамском районе – по пять участков, в Воскресенском, Раменском районах и Орехово-Зуеве – по четыре участка автодорог.

Также продолжаются работы и на муниципальной улично-дорожной сети по итогам голосования на портале «Добродел».

«Всего в этом году запланирован ремонт свыше 3 тысяч участков автодорог протяженностью 3 тысячи километров. Общий объем финансирования составил 19 миллиардов рублей, в том числе более 4 миллиардов рублей направлено на ремонт дорог, которые поддержали жители в ходе голосования на портале», – отметил министр.

На данный момент на портале «Добродел» осуществляется сбор предложений по ремонту и благоустройству дорог уже на 2019 год. Сбор предложений продлится до 31 июля включительно. Оставить свои предложения можно на портале в разделе «Дороги» или по ссылке: https://dobrodel.mosreg.ru/dorogi2019.