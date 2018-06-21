РИАМО - 21 июн. В Москве начался очередной этап работ по уходу за деревьями, высаженными на благоустроенных улицах столицы – опрыскивание по кроне, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта столицы.

Опрыскивание позволяет быстро и эффективно защитить растение от насекомых-вредителей и грибных заболеваний, кроме того, при опрыскивании кроны деревья получают органические удобрения через листья.

«Опрыскивание в городе проводится биологическими препаратами и микробиологическими удобрениями, основой которых являются полезные бактерии и грибы. При опрыскивании применяется смесь препаратов и удобрений, которая комплексно воздействует на растение, одновременно питая и защищая его», – говорится в сообщении.

При опрыскивании применяется ультрамалообъемное опрыскивание (технология УМО), применение которого в два раза повышает производительность обработки. При мелкокапельном ультрамалообъемном опрыскивании образуются капли меньшего диаметра. Мелкие капли более эффективны, поскольку они лучше проникают в растение.

При дроблении крупной капли на капли с меньшим в десять раз диаметром, количество активных точек на обрабатываемой поверхности увеличивается в 1000 раз. Поэтому при значительном уменьшении расхода рабочего раствора эффективность обработок существенно увеличивается, отмечается в материале.

«Деревья опрыскивают преимущественно в сухую и безветренную погоду. Применяемые препараты абсолютно безопасны для людей и домашних животных, однако в городских условиях этот процесс проводится в вечерние и ночные часы», – уточняется в релизе.