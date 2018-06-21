РИАМО (РЕУТОВ) - 21 июн. В подмосковном Реутове в ходе ремонта дорог оцифровали более 500 ям, сообщил Реутовскому информагентству глава города Станислав Каторов.

«Мы уже посчитали сколько ям заделано на дорогах с 19 апреля по настоящее время. Цифра превысила три сотни. Во дворах подсчет заделанных ям продолжается, на первом этапе выявлено 243 локализации. Процесс подсчета завершится к концу месяца», – уточнил Каторов.

По сведениям агентства, в июле на территории всей Московской области запустят мобильное приложение «Ямы на дорогах», с помощью которого каждый житель сможет следить за результатами выполнения работ.