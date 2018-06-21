РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 21 июн. Администрация подмосковного Дзержинского планирует внести Садовую улицу в план капитального ремонта на 2019 год, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Мы внесем Садовую улицу на следующий (2019 – ред.) год в план капитального ремонта по замене асфальтового покрытия. Наряду с этим также обращаем внимание и на предприятия на улице. Представителям городского бизнеса необходимо содержать свои прилегающие территории в надлежащем состоянии», - сказал глава Дзержинского Виталий Панаморенко.

Он добавил, что в 2017 году власти по просьбе предпринимателей отремонтировали дорогу на Денисьевском проезде. Финансирование велось из муниципального бюджета.

«Таким образом мы обеспечили бизнесу комфортный проезд по промзоне. Теперь ответное слово за ними. Необходимо не только содержать дорогу в чистоте, но и придать аккуратный вид прилегающим к ней территориям. Отклик от предпринимателей есть, но именно сейчас, в летний период, необходимо приложить к этой работе больше усилий. Дальнейший шаг – проведение здесь дополнительного освещения, для этого администрация готова выделить средства», - заключил Панаморенко.