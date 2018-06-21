РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. В городском округе Подольск по предписанию Госадмтехнадзора привели в надлежащее состояние более 400 детских игровых площадок, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Территориальный отдел №35 Госадмтехнадзора Московской области провел проверку детских игровых площадок в Подольске. По результатам проверок были выявлены нарушения требований к содержанию игровых элементов. По всем нарушениям обслуживающим организациям выданы предписания на их устранение.

«По итогам проверок приведены в надлежащее состояние более 400 детских игровых площадок. Опасные конструкции демонтированы, сломанные отдельные элементы заменены на новые, приведена в порядок территория вокруг площадок», – сказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

По ее словам, перед Госадмтехнадзором стоит задача сделать объекты детской игровой инфраструктуры максимально безопасными и комфортными.